بيزوس يحذر مساهمي «أمازون» من «سقوط بمليارات الدولارات»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا جيف بيزوس رئيس «أمازون» وأغنى شخص في العالم، في رسالته السنوية إلى مساهمي شركته، الشركات المنافسة إلى تقديم أفضل ما لديها لمنافسة ما توفره «أمازون» من خدمات، محذراً المساهمين، بحكم الحجم الكبير الذي وصلت إليه الشركة، فإنه يمكنهم توقع «سقوط بمليارات الدولارات»، في ظل التجارب التي تجريها «أمازون» لعدد من المبادرات، مشيراً إلى أنهم سيبذلون كل ما بوسعهم ليحققوا النجاح.

واستعرض بيزوس في رسالته بعض أهم إنجازات الشركة، وأبرز إخفاقاتها منذ تأسيسها، وهي الرسالة التي جرى العرف عليها منذ العام 1997، وتسلط الضوء بشكل أكبر على الخطط طويلة الأمد ل«أمازون»، فيما كان التركيز في رسالة هذا العام منصباً على نمو البائعين المتعاونين مع «أمازون» بنسبة 4% على أساس سنوي، وهي «الطرف الثالث» الذي يمثل في الغالب شركات صغيرة ومتوسطة.

وأشار بيزوس في رسالته إلى الدور الكبير الذي لعبته المتاجر التقليدية التابعة ل«أمازون» في تحقيق معدلات نمو أكبر على مدار السنوات الماضية، وهي المتاجر التي تسمح للمتسوقين بالذهاب إليها واستلام بضائعهم مباشرة منها. وأعلن بيزوس أن «أمازون» رفعت الرواتب في نوفمبر الماضي لأكثر من 250 ألفاً من موظفيها، إضافة إلى 100 ألف من العمالة الموسمية، في الوقت الذي تشهد فيه تنافساً محموماً من المتاجر التقليدية مثل «وول مارت» و«تارجت».

وتضمنت رسالة بيزوس العديد من الأمثلة على النجاحات التي حققتها، إذ أشار إلى أن «أمازون» منذ يومها الأول، عملت على ترسيخ بيئة العمل التحفيزية التي تجذب أفضل المواهب في جميع المجالات، كما ركزت الرسالة على خدمة «أمازون» للويب «AWS» التي أكد أنها أحد المكونات الرئيسية بمنظومة «أمازون»، والتي كان لها دور كبير في الإنجازات التي تحققت، وأصبحت بموجبها واحدة من أكبر الشركات على مستوى العالم.

وسلطت الرسالة الضوء أيضاً على بعض الجهود التي بذلتها «أمازون» في سبيل دعم الشركات الصغيرة الناشئة، والنسبة التي تمثلها الشركة في قطاع التجزئة التقليدي حول العالم، والتي أشار إلى أنها لا تزال نسبة ضئيلة.