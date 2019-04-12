شكرا لقرائتكم خبر عن الليرة التركية تهبط لأدنى مستوى في أسبوعين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين، بفعل المخاوف من تناقص صافي احتياطيات البلاد فضلا عن تأثر المعنويات سلبا بخيبة الأمل حيال خطة إصلاح اقتصادي وأيضا عدم اليقين الذي يلف الانتخابات البلدية.

وهبطت الليرة 1.2% إلى 5.75 مقابل الدولار أمس بعد أن تراجع صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 27.94 مليار دولار في الخامس من أبريل، من 29.72 مليار دولار قبل أسبوع.(رويترز)

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