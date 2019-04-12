افتتاح فندق «كورينثيا ميدان بيتش دبي» في 2020

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أعلنت مجموعة فنادق «كورينثيا»، عن بدء العمل لإطلاق فندق «كورينثيا ميدان بيتش دبي» بالشراكة مع مجموعة ميدان، ليكون أولى وجهات العلامة في منطقة الشرق الأوسط. ومن المُقرر أن يفتتح الفندق الجديد أبوابه أمام الزوار عام 2020، وسيحتل «كورينثيا ميدان بيتش دبي» موقعاً مميزاً على شاطئ «جميرا بيتش ريزيدنس».

ويتيح الفندق الجديد للزوار فرصة استكشاف دبي من منظور مختلف، حيث يزوّدهم بتجارب جديدة غير مسبوقة. ومن موقعه المتميز في دبي مارينا المُطل على مساحات واسعة من الشواطئ الرملية البيضاء، ستحتضن الطوابق ال55 للفندق 360 غرفة وجناحاً ذا تصميم فريدٍ من نوعه. وتكتمل روعة الوجهة مع مجموعة من أحواض السباحة المتدرجة بتصميم يتماهى مع الأفق، إلى جانب سبا «لايف» التابع لعلامة «إسبا»، وعددٍ من المطاعم العصرية.

وتم اختيار موقع الفندق بعناية فائقة ليضمن توفير أروع الإطلالات الخلّابة على عين دبي ونخلة جميرا. وتولت شركة «ايه إي 7» الأمريكية عمليات تصميم الفندق، حيث حرصت على الاهتمام بأدق التفاصيل، لتقديم تحفة حقيقية تعكس الموروث الثقافي لفنون العمارة التي تتميز بها المنطقة.

وقال ماثيو ديكسون، المدير الإداري لمجموعة فنادق «كورينثيا» في منطقة الشرق الأوسط: كلنا ثقة بأن وجهتنا الجديدة في دبي ستسهم بالارتقاء بمعايير قطاع الضيافة على مستوى المنطقة، وترسيخ حضورنا العالمي، ويُجسد فندق «كورينثيا ميدان بيتش» إضافة قيّمة لمشهد الضيافة في المنطقة، فضلاً عن كونه يُمثل خطوة غاية في الأهمية بالنسبة لعلامتنا التجارية، ولمدينة دبي على حد سواء. وتسهم الجهود والرؤية الإبداعية والموارد عالية النوعية التي كرستها «ميدان» لإنجاز هذا المشروع في ضمان تقديم «كورينثيا ميدان بيتش» إضافة جديدة نابضة بالحيوية تثري قطاع الضيافة في دبي. ويعكس فندقنا الجديد الإرث العريق والثقافة الأصيلة والخدمات الاستثنائية التي تشتهر بها علامتنا في جميع أنحاء العالم.