شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أسعار النفط بفعل المخاوف الاقتصادية وارتفاع إنتاج أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت أسعار النفط، أمس، بفعل ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وإنتاج البلاد الذي بلغ مستوى قياسياً، فيما ألقت المخاوف الاقتصادية بظل الشك على نمو الطلب على الوقود.
وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 71.52 دولار للبرميل، منخفضة 21 سنتاً أو 0.3% مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.
وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64.34 دولار للبرميل، متراجعة 27 سنتاً أو 0.4% عن سعر التسوية السابقة.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة زادت سبعة ملايين برميل إلى 456.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوياتها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
وظل إنتاج النفط الخام الأمريكي عند المستوى القياسي البالغ 12.2 مليون برميل يومياً، ما يجعل الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم متفوقة على روسيا والسعودية.
(رويترز)
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