«اللولو هايبر ماركت» تفتتح أحدث متاجرها في «ووترفرونت» بدبي

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افتتحت مجموعة «اللولو هايبر ماركت» أحدث متاجرها في «ووترفرونت ماركت» في ضاحية ديرة بإمارة دبي التي تُعدّ واحدة من أكبر أسواق المواد الغذائية الطازجة في المنطقة.

قام عصام كلداري، المدير التنفيذي لشركة «إثراء دبي» المملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، بافتتاح أحدث متجر لمجموعة «لولو هايبر ماركت» رسمياً، الذي يُمثّل الفرع رقم 165 أيضاً على مستوى العالم، بحضور يوسف علي موسليام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مجموعة «اللولو العالمية»، وحشد من كبار المسؤولين.

يقع السوق عند تقاطع طريق الخليج وشارع أبو هيل على كورنيش ديرة، ويوفر الموقع المثالي لمركز «اللولو هايبر ماركت» افضل الخدمات لعملائه الأوفياء. ويمتدّ «اللولو هايبرماركت» على مساحة تبلغ 55000 قدم مربعة من مساحات البيع بالتجزئة في «ووترفرونت ماركت»، وسوف يُسهم في تزويد مجتمع منطقة ديرة بمجموعة واسعة من المنتجات.

وقال يوسف علي موسليام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مجموعة «اللولو العالمية»: «تقوم مجموعة «اللولوهايبر ماركت» بالاستثمار الاستراتيجي في المواقع الرئيسية على مستوى العالم، حيث يمكنها تقديم أفضل الخدمات لأسواقها المتنوعة. وسوف تخدم شراكتنا مع «ووترفرونت ماركت» عملاءنا الأوفياء في قلب منطقة ديرة، حيث أنشأنا أحد اهم مراكز التسوق لدينا، حيث تعتبر مراكز «اللولو» وجهة التسوق المفضلة من جنسيات مختلفة، وسنستمر في الحفاظ على هذه الهوية من خلال متجرنا الجديد. ويقدم هذا «الهايبرماركت» الجديد تصميماً جديداً ومساحة محسّنة، ما يعزز تجربة التسوق ذات المستوى العالمي»

وقال عصام كلداري، المدير التنفيذي لشركة «إثراء دبي»: «نرحب بمتجر «لولو هايبر ماركت» كإضافة جديدة لمجموعة واسعة من العروض المتاحة في «ووترفرونت ماركت». ومع وجود مركز «اللولو» في المكان، فإن «ووترفرونت ماركت» سيفي بالتزاماته تجاه مجتمع ديرة ليصبح وجهة شاملة ومتطورة للتسوق بما يتماشى مع مهمتنا المتمثلة في توفير الجودة والانتعاش والقيمة للمجتمع الذي نخدمه».