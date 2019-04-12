50 برنامجاً ومشروعاً لدعم التحول الرقمي في الدول العربية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي «سيملس» عن إطلاقه 50 برنامجاً ومشروعاً ريادياً لدعم التحوّل الرقمي في الدول العربية، تمثل مخرجات المسودة الأولى للرؤية الاستراتيجية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي.. داعياً جميع القطاعات وبالتحديد القطاع الخاص للاطلاع على هذه البرامج لبدء تنسيق الجهود لتطبيقها والتنافس عليها نظراً لعوائدها المالية الكبيرة وآثارها الاجتماعية والاقتصادية الهائلة في المجتمعات العربية.

وأوصى مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي - في ختام فعالياته التي احتضنتها دبي برعاية جامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية وتنظيم شركة تيرابين العالمية لتنظيم المؤتمرات - بضرورة توجيه الجهود لدعم تأطير ومأسسة العمل العربي المشترك في مجالات الأمن الإلكتروني، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والبلوك تشين، والعملات الرقمية، وتعلم الآلة لتوحيد الجهود العربية في هذه المجالات، والتركيز على مُخرجات المسودة الأولى للرؤية الاستراتيجية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي.

ودعت التوصيات التي تلاها السفير محمد محمد الربيع، أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في جامعة الدول العربية، إلى تركيز جهود صناديق التمويل العربية وتوحيدها لتنفيذ برامج ومشاريع الرؤية الاستراتيجية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي.

وطالبت بتسخير كل الجهود لضمان انطلاقة قوية لبرامج ومشاريع الرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي عن طريق تنفيذ البرامج العشرة ذات الأولوية التي تم التسليط الضوء عليها في المسودة الأولى للرؤية الاستراتيجية.. داعية إلى إنشاء كيان خاص للاقتصاد الرقمي، يتبع لجامعة الدول العربية مباشرة.

وقام علي الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بافتتاح أعمال اليوم الثاني للمؤتمر بكلمة تطرق فيها إلى الأمن الاقتصادي وأهمية التكامل وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف التنموية بشكل أفضل. وشدّد على أهمية المنظومة التعليمية التي يجب من خلالها تسليح الشباب بكل أدوات تطويع الثورة الرقمية لمصلحته ولمصلحة مجتمعاته. (وام)