سهم «نتورك إنترناشيونال» يُحلّق 20% في بورصة لندن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

أكدت مصادر مطلعة أن الاكتتاب على أسهم «نتورك إنترناشيونال» استقطب 10 أضعاف المستوى المستهدف، ما أدى إلى انخفاض حاد في حصص المكتتبين.

وقبيل الإدراج للتداول العام المنتظر في 15 الجاري، حلق سهم الشركة في أول يوم للتداولات الخاصة في بورصة لندن الأربعاء، ليصل إلى أعلى مستوى له عند 530 بنساً، ويغلق عند سعر 522 بنساً للسهم بارتفاع 20%، ما رفع القيمة السوقية للشركة فوق 12 مليار درهم، فيما تراجع يوم أمس، خلال التداولات بنسبة 1.2% إلى 515 بنساً؛ أي أنه ما زال مرتفعاً بأكثر من 18% مقارنة بسعر الإدراج 435 بنساً.

وقال تقرير من «ميرجر ماركت»، إن أكثر من 50% من الأسهم المصدرة للشركة تركزت في يد أكبر 10 مستثمرين. وقال التقرير إن أكبر 25 مستثمراً استحوذوا على ثلثي الاكتتاب.

وأكد أحد المصادر أن إجمالي عدد المكتتبين وصل إلى 350 جهة، من بينها شركات تكنولوجيا مالية (فنتك)، وشركات متخصصة في الأسواق الناشئة بالنظر لطبيعة عمل الشركة، كما استقطبت مستثمرين من أوروبا؛ كون الإدراج في بورصة لندن، ومن الشرق الأوسط على اعتبار أن الشركة من المنطقة.

وقد تمت تغطية عملية الاكتتاب خلال ساعات لدى الطرح في الأول من أبريل/‏نيسان الجاري وعلى أساس نطاق سعري من 395 إلى 465 بنساً للسهم.