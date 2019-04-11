شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر تجمع لعارضي الأثاث في بورتو كايرو مول علي مساحة 12 ألف متر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غيرت بورتو كايرو مول مفاهيم التسوق في مصر خلال الفترة الماضية وأعتمدت علي ان يصطحب التسوق متعة الترفيه للأسرة المصرية بجميع اعمارها خاصة وهو ما يجعلها انطلاقة جديدة في عالم التسوق ومن هذا المنطلق تم أفتتاح واحد من أكبر تجمع الأثاث وأكسسوارات المنازل في مصر علي مساحة حوالي 12 الف متر حيث يضم 20 عارض أثاث ونجف ومطابخ وستائر وخلافة ، يعتمد التجمع علي التنوع الكبير في الأسعار والمقاسات ويستهدف كافة الأزواق والمستويات كما يقدم التجمع العديد من الخدمات لإرضا العملاء منها خدمات ما بعد البيع والضمانات الكثيرة للأثاث بجانب تقديم أنظمة مختلفة في الدفع بالتعاون مع عدد من البنوك خاصة وان التجمع له عدد من الفروع في القاهرة والمحافظات

وأكد المسئولين عن التجمع أن أختيارهم لـ بورتو كايرو مول لعدد كبير من المميزات التي تعطيهم المزيد من الأفضلية بداية من المكان والمساحة كما ان رواد وزوار بورتوو كايرو مول لديهم فرصة الاستمتاع بالعديد من المطاعم الفاخرة ، وتشكيلة واسعة من الكافيهات والمطاعم العالمية المطلة على البحيرة و النافورة المائية الراقصة والذي يجعلها الوجهة المفضلة لقضاء أروع الاوقات مع الأسرة والأصدقاء.

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هذا بجانب ان المشاية تحتوي علي مجموعة متميزة من العاب التي تستهوي الأطفال

هذا بجانب تشكيله رائعة من أحدث ماركات الموضة ، العلامات الشهيرةً لتلبية جميع إحتياجات زوار المول التسويقية

وبورتو كايرو مول صرح متميز يقع على بعد 15 دقيقة من مصر الجديدة ، المعادى ومدينة نصر، بالقرب من ميراج سيتى قطامية ، سهل الوصول إليه من سكان القاهرة الجديدة .