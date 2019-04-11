"عزيزي للتطوير العقاري" تقدّم لزوار "سيتي سكيب أبوظبي 2019"عروض استثنائيّة على...

دبي - الخليج 365 :

أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن مشاركتها في "سيتي سكيب أبوظبي 2019"، حيث تعتزم خلال هذا الحدث عرض مجموعة واسعة من المشاريع السكنية والتجارية. وسيتمكن زوار جناحهاالذي يحمل الرقم (8B10) في القاعة 8 بمركز أبوظبي الوطني للمعارض،خلال الفترة من 16 إلى 18 أبريل، من الاستفادة من العروض الحصرية على وحدات سيتم تسليمها خلال العام الجاري 2019.

وسيكون بانتظار الزوار المهتمين العديد من الصفقات عبر مجموعة من مشاريع العقارات السكنية والتجارية في مواقع مركزية واستراتيجية، وستكون جميع العروض مدعومة بأسعار استثنائية وخطط دفع جذابة، حيث تطرح عزيزي للتطوير العقاري أيضًا مفهومهًا مبتكراً لتأجير المنازل على المدى القصير،لضمان قيمة لا تضاهى للمستثمرين في مشاريع سكنية مختارة.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: "يعد "سيتي سكيب أبوظبي"من أبرز المعارضالمتخصصة، كما يمثل منصة للتواصل ونقل المعرفة لإطلاع الزوار على العديد من فرص الاستثمار العقاري المربحة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبعد إعلاننا عن "عام البناء" في 2019، نركز على تطوير مشاريعنا وتسليمها في الوقت المناسب،وهو ما سنبرزه من خلال عروضنا المتميزة ".

ومع العروض الجذابة التي تقدمها عزيزي لمواطني الإمارات على بعض العقارات، يمكن لهؤلاء العملاء الاستفادة من خطة الدفع الشهرية الحصرية التي تغطي 50٪ حتى التسليم من دون دفعات مقدمة.

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ومن بين أبرز العروض التي تقدمها عزيزي مشاريعها في الفرجان، والتي تتقدم بوتيرة سريعة،وسيتم التسليم خلال العام الجاري 2019. ويحتل الفرجان موقع مهمًا بين طريق الشيخ زايد وطريق الشيخ محمد بن زايد، ويوفر طيفًا غنيًا من المرافق، كما يشتمل على فرص استثمارية غير مسبوقة،حيث تم إطلاق جميع المشاريع في الوقت المناسب،وتقع في مناطق دبي الجديدة التي تشهد نموًا مرتفعًا، لقربها من موقع "إكسبو 2020"، مع اكتمال خط المترو الجديد، وإمكانية الوصول السهل إلى كافة أرجاء المدينة. وتتطلع عزيزي للتطوير العقاري لبيع الوحدات القليلة المتبقية في هذا المشروع خلال مشاركتها في "سيتي سكيب أبوظبي"، بأسعار تبدأ من 787,000 درهم للشقق من غرفة واحدة، وخطة دفع جذابة تبدأ مع 10٪ عند الحجز، و 75٪ عند التسليم و 15٪ بعد التسليم .

وتعرض الشركة فرصة استثمارية رائعة أخرى في "مينا عزيزي" على نخلة جميرا، ما يتيح للمستثمرين فرصة العيشداخلمجمع شاطئي، في منازل تتمتع بمناظر خلابة تطل على الخليج العربي. ومع توفير نمط حياة على شاطئ البحر، وفرصة لتصميم عقاراتهم الفاخرة الخاصة، وإتاحة المجال لهم لتشطيبها بأنفسهم، يعتبر "مينا عزيزي" من بين أكثر المشاريع المرغوبة في نخلة جميرا الشهيرة. وتم تخصيص 69٪ من مساحة هذا المشروع الفخم المقرر تسليمه في الربع الثالث 2019، لحمامات السباحة وملاعب الأطفال والنادي الصحي والحدائق والممرات. وسيتم توفير خطة سداد حصرية خلال المعرض بواقع 25٪ عند الحجز، و 75٪ عند التسليم.

ويمكن لزوار المعرض أيضًا اختيار وحدات فريدة في "عزيزي ريفييرا"، المشروع المتميز بمنطقة "ميدان ون" التي تضم أيضًا "لي جاردان"، وهو عبارة عن حديقة خضراء تراعي في تصميمها الكثير من السمات الجمالية. وسيتم تسليم المرحلة الأولى من وحدات هذا المشروع في ديسمبر 2019. ويقع "عزيزي ريفييرا" قرب مراكز الأعمال الرئيسية في دبي وغيرها من مناطق الجذب الأخرى، بما في ذلك "ميدان مول ون" الذي سيتم تشييده لاحقًا ومضمار ميدان للسباقات الذي يستضيف كأس دبي العالمي، أغنى سباق خيول في العالم. وتبدأ الأسعار في "سيتي سكيب أبوظبي" للشقق من غرفة واحدة في "عزيزي ريفييرا" من 714,000 درهم، مع خطة دفع بواقع 30٪ عند الحجز و 70٪ عند التسليم.

وتقدم عزيزي للتطوير العقاري أيضًا لمشتري المنازل في "عزيزي ريفييرا" فرصة الاستئجار المجاني والإقامة عن طريق شراء حزمة من استوديو وشقة من غرفة واحدة بسعر يبدأ من 1,267,000 درهم، لأن مبلغ الإيجار سيغطي تكاليف الرهن العقاري لهاتين الوحدتين .