شكرا لقرائتكم خبر عن السجن والغرامة لمٌدانين بالتستر في سكاكا والان نبدء بالتفاصيل

شهرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم، بمواطن وثلاثة وافدين من جنسية هندية بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة التستر التجاري وثبوت تورط المواطن في تمكين الوافدين من مزاولة النشاط التجاري باستخدام سجله التجاري والعمل لحسابه الخاص في نشاط تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية بمدينة سكاكا.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بسكاكا فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها ثلاثمائة ألف ريال، وعقوبة السجن لمدة ستة أشهر للمتستر عليه الأول وأربعة أشهر للمتستر عليهم الثاني والثالث، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن المملكة للمتستر عليهم بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح لهم بالعودة للعمل في المملكة، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.