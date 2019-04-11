قفزة "هائلة" بعدد السيّاح في مصر و"الليالي" تتجاوز 100 مليون

أظهر البيان الشهري لوزارة المالية المصرية، اليوم الخميس، أن أعداد السائحين الوافدين للبلاد قفزت بنسبة "هائلة" بلغت 47.5 بالمئة إلى 9.8 مليون سائح في 2018.
وأضاف بيان شهر مارس أن الليالي السياحية في مصر بلغت 102.6 مليون ليلة في 2018، مقابل 51 مليونا في 2017.
واستفاد قطاع السياحة من انحسار المخاوف الأمنية وضعف قيمة الجنيه المصري بعد تحرير سعر الصرف أواخر 2016.
وكانت وزارة السياحة المصرية أطلقت برنامجا لتحفيز الطيران السياحي إلى تسع مدن في البلاد بداية من نوفمبر حتى 29 أبريل 2020.
وقطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومصدر دخل لملايين المواطنين ومورد رئيسي للعملة الصعبة، لكنه تضرر بشدة جراء عمليات إرهابية شنتها متشددون منذ عزل الرئيس محمد مرسي.
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