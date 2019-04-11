شكرا لقرائتكم هبوط أسعار أسهم 14 شركة مدرجة في بورصة قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ ساعة في 11 أبريل 2019 - اخر تحديث في 11 أبريل 2019 / 18:10

أنهت 31 في المئة من الأسهم القطرية تعاملات اليوم (الخميس) على تراجع في أسعارها عند المقارنة بأسعارها أمس ما يعادل 14 شركات من أصل 45 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 30 شركة أخرى، واستقرت شركة واحدة، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 575 بليون ريال بخسارة 884 بليون ريال نستبها 0.15 في المئة.



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أما عن الاجماليات، فنجد ارتفاعا في الاداء، إذ صعدت قيمة الاسهم المتداولة 7 في المئة الى 258 مليون ريال في مقابل 240 مليونا و صعدت الكمية المتداولة 63 في المئة الى 19 مليون سهم، في مقابل 12 مليونا، بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة 17 في المئة الى 6468 صفقة في مقابل 5510 صفقات.

وأنهى المؤشر العام للبورصة التعاملات على ارتفاع بنسبة 0.22 في المئة من قيمته تعادل 23 نقطة صعودا الى 10259 نقاط في مقابل 10236 نقطة اليوم السابق، لتتقلص خسارة المؤشر منذ مطلع العام الى 0.39 في المئة.

وطاول الهبوط مؤشرات 5 قطاعات من البورصة، تصدرها مؤشر التأمين العقارات بخسارة 1.30 في المئة الى 1965 نقطة، تلاه مؤشر التأمين الخاسر 0.74 في المئة الى 3331 نقطة، ثم مؤشر الصناعة بخسارة نسبتها 0.45 في المئة.

وفي المقابل ارتفعت 6 قطاعات، تصدرها مؤشر الاتصالات المرتفع 0.78 في المئة تعادل 7.3 نقطة الى 941 نقطة ، تلاه مؤشر المصارف بزيادة 0.39 في المئة، ثم مؤشر الخدمات الصاعد 0.27 في المئة الى 7916 نقطة، تبعه مؤشر العائد الاجمالي بزيادة 0.22 في المئة.