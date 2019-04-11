شكرا لقرائتكم بورصة الكويت تسجل تراجعاً في الاداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ ساعتين في 11 أبريل 2019 - اخر تحديث في 11 أبريل 2019 / 18:02

سجلت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الخميس) تراجعا في معدلات الاداء، التي تشمل قيمة وكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المنفذة، إذ تراجعت قيمة الأسهم المتداولة 23 في المئة الى 30 مليون دينار في مقابل 39 مليونا لليوم السابق بينما هبطت الكمية المتداولة 23.4 في المئة الى 180 مليون سهم في مقابل 235 مليونا، وهبط عدد الصفقات المنفذة 18 في المئة الى 6935 صفقة في مقابل 8453 صفقة.



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وصاحب تراجع الاداء ارتفاعاً في مؤشرات البورصة الثلاثة، إذ سجل مؤشر السوق الاول أكبر زيادة 0.35 في المئة تعادل 21 نقطة، صعودا الى 6126 نقطة في مقابل 6105 نقاط اليوم السابق، فيما صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.30 في المئة تعادل 17 نقطة الى 5742 نقطة في مقابل 5725 نقطة، بينما سجل مؤشر السوق الرئيس أقل زيادة بلغت 0.17 في المئة الى 5013 نقطة في مقابل 5005 نقاط.

وجاء سهم «ميزان» في صدارة الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره 3.48 في المئة، وصولاً إلى 505 فلوس، من تداول 331 الف سهم، بلغت قيمتها 167 الف دينار.

وحقق سهم «القرين» أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره بنسبة 1.79 في المئة، هبوطا إلى 385 فلس، من تداول 829 ألف سهم، قيمتها بلغت 323 ألف دينار، نُفذت من خلال 95 صفقة.

وحقق سهم «خليج ب» ثاني اكبر سيولة متداولة بلغت 3.6 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها 0.31 في المئة الى 319 فلس، من تداول 11.36 مليون سهم جاءت من خلال 264 صفقة.