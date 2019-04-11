شكرا لقرائتكم خبر عن التمثيل التجارى: تصدير 2000 طن بلح إلى الإمارات من صنفى الوادى والمجدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مكتب التمثيل بكولالمبور فى إتاحة 7 فرص تصديرية (تمر -خوخ -مانجو -رومان -عنب – ليمون وبرتقال- وفراولة) لماليزيا ، كما نجح مكتب أبوظبى ، فى اتاحة فرصة تصديرية لمنتجى التمور الأصناف الممتازة من صنفى المجدول والوادى (أو الآسيوي) كشحنات تجريبية فى حدود ألف طن من كل صنفا إلى دولة الامارات العربية.

أعلن مكتب التمثيل التجارى بعمان عن توفير فرصتين تصديريتين (زيت مكرر مجهز للتعبئة صويا، ذرة، عباد الشمس - لوازم طبية) الى الأردن.

على جانب أخر قام مكتب التمثيل التجاري في بيروت ، بجهود مكثفة لتذليل عوائق نفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية الى السوق اللبنانية يأتي ذلك في ضوء سلسلة الاجتماعات التي تمت بين رئيس المكتب التجاري د. منى وهبه مع كبار المسئولين اللبنانيين وكبار مستوردي الخضر والفاكهة ، وأسفرت الجهود على موافقة مبدئية لزيادة الصادرات المصرية الى لبنان بقيمة إضافية تبلغ نحو 7.5 مليون دولار.