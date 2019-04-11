شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مجلس إدارة جديدة لشعبة الجلود بغرفة القاهرة لمدة 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكلت شعبة الجلود بغرفة القاهرة التجارية، مجلس إدارة جديد لها لمدة 4 سنوات، برئاسة محمد سيد مهران، فيما حل خالد عبد الفتاح، نائب أول وأحمد فارس نائب ثانى، ومحمد الشعار سكرتير عام.

وأسفرت الانتخابات التى أجرتها الشعبة، عن اختيار كل من عادل قيراط ، ومحمد فاضل، وقاسم بدوى وحسام سليمان، وعماد خلف كأعضاء منتسبين.

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وقال محمد مهران رئيس الشعبة لـ"الخليج 365"، إن المجلس الجديد سيركز على حل العوائق التى تواجه الأعضاء المنتسبين لغرفة الجلود، فى ظل العمل على ملف هام جدا وهو الانتقال لمدينة الروبيكى للجلود ، مشيرا الى أن الفترة القادمة ستشهد تنظيم عدة لقاءات مع أعضاء الشعب لوضع خطة عمل للفترة المقبلة، على أن يتم التركيز على تقديم دورات تدريبية للأعضاء، والمساهمة فى تنشيط القطاع.