شكرا لقرائتكم خبر عن «تكامل» يؤهل 3 آلاف مرشد سياحي والان نبدء بالتفاصيل
أطلق المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل" في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مؤخراً، عدداً من البرامج المتخصصة لتأهيل وتدريب وتوعية العاملين والراغبين العمل في القطاع السياحي، الأمر الذي من شأنه دعم توطين قطاع السياحة والتراث الوطني في جميع مناطق المملكة.
وأوضح مدير عام المركز ناصر بن عبدالعزيز النشمي "أن مركز تكامل يسعى من خلال خطته التدريبية هذا العام لتدريب أكثر من 3000 مرشد سياحي من الجنسين، مثنياً في الوقت ذاته، على الاقبال الذي وجدته تلك البرامج من المهتمين والراغبين من المواطنين والمواطنات في رفع حصيلتهم المعرفية والتعرف على أحدث الطرق والأساليب لإدارة وتشغيل القطاعات السياحية في البلاد.
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