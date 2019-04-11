شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد يشيد بشعب مصر.. ولاجارد: سنظل ندعم مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، اليوم الخميس، إنها التقت الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى واشنطن خلال الأسبوع الحالى، بحضور ديفيد ليبتون، نائب مدير عام صندوق النقد الدولى، وناقشت ما حققته مصر من تقدم جيد فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يدعمه الصندوق بقيمة 12 مليار دولار من خلال "تسهيل الصندوق الممدد"، مشيدة بالشعب المصرى الذى تحمل برنامج الإصلاح الاقتصادى بصبر والتزام.
وأكدت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولى، خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر صندوق النقد الدولى فى العاصمة الأمريكية واشنطن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد على استمرار الإصلاحات لدعم نمو الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة وتحقيق مستوى معيشة جيد للشعب المصرى.
وأشارت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، إلى أنه من المقرر إجراء المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى خلال الفترة القادمة، مؤكدة أهمية دعم القطاع الخاص ومشروعات الشباب وريادة الأعمال.
ولفتت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، إلى أنها أكدت للرئيس عبد الفتاح السيسى التزام الصندوق بدعم مصر وشعبها لتحقيق معدلات نمو للناتج المحلى الإجمالى المصرى، بما يحقق مستوى معيشة جيد للشعب المصرى ودعم المزيد من فرص العمل.
كانت هذه تفاصيل خبر صندوق النقد يشيد بشعب مصر.. ولاجارد: سنظل ندعم مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.