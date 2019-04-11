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أسعار العملات اليوم الخميس 11-4-2019 والاستقرار يسود تعاملات نهاية الأسبوع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطر الاستقرار على تعاملات البنوك، اليوم الخميس الموافق 11-4-2019 فى أسعار العملات أمام الجنيه المصرى، مسجلة ثباتا عند سعر إغلاق الأمس بتغيرات طفيفة للغاية فى بعض البنوك.

"الخليج 365" ينشر أسعار العملات لتعاملات نهاية الأسبوع، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن عدد من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرفى المصرى فى مقدمتها البنك الأهلى، وقد جاءت كالتالى:

 

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  سعر الدولار اليوم فى مصر
 

استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس، عند سعر الإغلاق الذى سجلته ختام تعاملات أمس الأربعاء، والذى بلغ 17.26 جنيه للشراء، و17.36 جنيها للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلى المصرى.

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

17.26جنيه للشراء

17.39جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

17.26جنيه للشراء

17.36جنيه للبيع

 

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  سعر الدولار فى بنك مصر
 

17.26جنيه للشراء

17.36جنيه للبيع

 

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  سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

17.26جنيه للشراء

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17.36جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

17.28جنيه للشراء

17.38جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

17.28جنيه للشراء

17.38جنيه للبيع

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم
 

استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 19.45 جنيه للشراء، 19.59 جنيه للبيع.

 

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  سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
 

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى استقرارا أمام الجنيه المصرى اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى الآن، بلغ "الاسترلينى" 22.54 جنيه للشراء، و22.75 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى اليوم
 

واصل سعر صرف الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، عند سعر إغلاق الأمس بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الريال 4.60 جنيه للشراء، و 4.62 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم
 

استقر  سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، وفى تعاملات اليوم الخميس للبنك الأهلى المصرى، سجل 56.68 جنيه للشراء، 57.11 جنيه للبيع.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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