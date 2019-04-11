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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الخميس 11-4-2019 والاستقرار يسود تعاملات نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطر الاستقرار على تعاملات البنوك، اليوم الخميس الموافق 11-4-2019 فى أسعار العملات أمام الجنيه المصرى، مسجلة ثباتا عند سعر إغلاق الأمس بتغيرات طفيفة للغاية فى بعض البنوك.
"الخليج 365" ينشر أسعار العملات لتعاملات نهاية الأسبوع، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن عدد من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرفى المصرى فى مقدمتها البنك الأهلى، وقد جاءت كالتالى:
سعر الدولار اليوم فى مصر
استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس، عند سعر الإغلاق الذى سجلته ختام تعاملات أمس الأربعاء، والذى بلغ 17.26 جنيه للشراء، و17.36 جنيها للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلى المصرى.
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
17.26جنيه للشراء
17.39جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
17.26جنيه للشراء
17.36جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك مصر
17.26جنيه للشراء
17.36جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة
17.26جنيه للشراء
17.36جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
17.28جنيه للشراء
17.38جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
17.28جنيه للشراء
17.38جنيه للبيع
سعر اليورو الأوروبى اليوم
استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 19.45 جنيه للشراء، 19.59 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى استقرارا أمام الجنيه المصرى اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى الآن، بلغ "الاسترلينى" 22.54 جنيه للشراء، و22.75 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى اليوم
واصل سعر صرف الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، عند سعر إغلاق الأمس بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الريال 4.60 جنيه للشراء، و 4.62 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى اليوم
استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، وفى تعاملات اليوم الخميس للبنك الأهلى المصرى، سجل 56.68 جنيه للشراء، 57.11 جنيه للبيع.
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