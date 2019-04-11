شكرا لقرائتكم خبر عن شل تبيع حصتها فى حقل بخليج المكسيك مقابل 965 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفقت رويال داتش شل، اليوم، الخميس، على بيع حصتها البالغة 22.45% فى حقل سيزر تونجان بخليج المكسيك مقابل 965 مليون دولار نقدا إلى إحدى الشركات التابعة لمجموعة ديليك الإسرائيلية للطاقة.

ويبلغ معدل الإنتاج الحالي للحقل، الذى يقع في خليج المكسيك على بعد 300 كيلومتر جنوبي لويزيانا، 71 ألف برميل يوميا من المكافئ النفطي، حيث يشكل النفط 90% من الإنتاج.

وقالت ديليك إن حقل سيزر تونجا سيعمل لما يزيد على 30 عاما قادمة، وبافتراض عدم حدوث تغيير في معدل الإنتاج، فإن حصة ديليك تعادل احتياطيات بنحو 78 مليون برميل من المكافئ النفطي.

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وفي إطار الصفقة، توقع ديليك اتفاقا طويل الأجل مع شركة تابعة لشل لشراء النفط المنتج من الحقل لمدة ثلاثين عاما بسعر السوق، أو بسعر يطابق عروض طرف ثالث.

وقال عساف بارتفيلد الرئيس التنفيذي لديليك إن الصفقة، إضافة إلى عمليات التنقيب في بحر الشمال وخليج المكسيك، ستعزز موقف الشركة في سوق الطاقة العالمية.

وقالت شل إنه من المرجح إغلاق الصفقة بنهاية الربع الثالث من العام، وإنها ستساهم في برنامجها المستمر للتخارج من استثمارات.