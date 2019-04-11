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شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد الدولى: 3.3% نموا متوقعا للاقتصاد العالمى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، اليوم الخميس، إن الاقتصاد العالمى ينتظر له أن ينمو بنسبة 3.3% خلال العام الحالى، على أن يرتفع إلى 3.6% خلال العام القادم 2020 وسط حالة من عدم اليقين والتحديات التى تواجه العالم.
وأضافت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولى، خلال مؤتمر صحفى عقد فى مقر المؤسسة الدولية فى واشنطن، أن التحديات التى تواجه العالم وتشمل التوترات التجارية وارتفاع ومخاطر نمو فى بعض الاقتصادات، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وعدم اليقين والتعرض للمخاطر، تتطلب إجراء المزيد من الإصلاحات بينها دعم منظمة التجارة العالمية وإجراء الإصلاحات الهيكلية، وإصلاح ضرائب الشركات ومحاربة الفساد، وهو ما يحتاج إلى تعاون دولى أكثر خلال الفترة القادمة.
وقدمت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولى، التهنئة لديفيد مالبانس، برئاسة البنك الدولى، حيث تأمل فى مزيد من التعاون بين المؤسسات الدولية خلال الفترة القادمة.
وقدمت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولى، التعازى فى ضحايا إعصار "إيداى" الذى ضرب دول أفريقية بينها موزمبيق وزيمبابوى.
جانب من المؤتمر الصحفى (1)
جانب من المؤتمر الصحفى (2)
جانب من المؤتمر الصحفى (3)
جانب من المؤتمر الصحفى (4)
جانب من المؤتمر الصحفى (5)
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