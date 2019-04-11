شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البنك الدولى يحذر من 3 عوامل تقود لتباطؤ النمو العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى الجديد، إننى ممتن للعمل مع هذا الفريق القوي من متخصصي التطوير الموهوبين والمتفانين.

وأضاف فى اول مؤتمر صحفى له خلال فعاليات اجتماعات الربيع فى واشنطن أن مجموعة البنك الدولي تلعب دورًا حيويًا متزايدًا في قيادة التحديات العالمية التي يواجهها الناس في البلدان النامية، مهمتنا واضحة ومهمة.

وأشار إلى أن دور البنك مهم بشكل خاص في البلدان الأكثر فقراً، حيث يصيب الناس التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي بدأ العام الماضي، حيث فقد النمو العالمي زخمه طوال عام 2018، وانخفض بنسبة 2.7% في الربع الرابع، منخفضًا من 3.3% في الربع الأول، بناءً على حسابات البنك الدولى.

وأوضح أن التباطؤ في كل من الاقتصادات المتقدمة والنامية واضح ، وهو ما تزامن مع 3 علامات تحذير أخرى: تراجع الإصلاحات الهيكلية في الاقتصادات الكبرى؛ ضغوط مالية في بعض الأسواق الناشئة الكبيرة؛ وتزايد عدم اليقين في السياسات على الصعيد العالمي.

وقال مالباس إنه وفقًا للاتجاهات الحالية، من المتوقع أن يظل نمو القارة في أفريقيا جنوب الصحراء ككل، أقل من 1% حتى عام 2021 على الأقل، مما يزيد من خطر زيادة تركيز الفقر المدقع في القارة، لافتا أن النمو في البلدان المتوسطة سيكون ضعيفًا أيضًا، وهذه الحقيقة مقلقة للغاية، لأنها تعرض للخطر هدف البنك الدولي الأساسي المتمثل في إنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030.

وعلى الصعيد العالمى، انخفض الفقر المدقع إلى 700 مليون في آخر إحصاء، وهذا أقل من مستويات أعلى بكثير في التسعينيات والألفينيات، لكن عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع آخذ في الارتفاع في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

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وقال ديفيد مالباس إنه بحلول عام 2030، سيكون ما يقرب من 9 من كل 10 أشخاص فقراء للغاية من الأفارقة ، وسيعيش نصف فقراء العالم في أوضاع هشة ومتضررة من النزاع، وهذا يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة - من جانب البلدان نفسها والمجتمع الدولي ، ولحسن الحظ ، مجموعة البنك الدولي قوية من الناحية المالية.

ومع حزمة رأس المال - التي تم الاتفاق عليها منذ عام في اجتماعات الربيع، والتي كنت فخورة بدعمها - أصبحت المنظمة أكثر استجابة وفعالية وفعالية.

وكشف مالباس اننا انضممنا هذا الأسبوع في مجموعة البنك الدولي إلى صندوق النقد الدولي في الترحيب بـ 189 من حملة الأسهم لدينا في اجتماعات الربيع.

وأضاف، لقد بدأت بالفعل الاجتماع مع البلدان الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين لمناقشة التحديات المقبلة ، والمضي قدماً بجدول أعمال التنمية العالمي الأوسع نطاقًا.