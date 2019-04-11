شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البنك الدولى فى أول مؤتمر له: 700 مليون فقير فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، فى أول مؤتمر له فى واشنطن اليوم، إن للبنك دورا مهما جدا فى مكافحة الفقر فى ظل التباطؤ العالمى وانخفاض النمو إلى 2.4%.

وأشار مالباس، إلى أن انخفاض النمو نذير خطر وسيزيد الفقر ويتنافى مع خطتنا للقضاء على الفقر بحلول 2030، موضحا أن إفريقيا تعانى من الفقر خاصة جنوب الصحراء.

وأوضح مالباس، أن عدد الفقراء انخفض إلى 700 مليون مواطن.