شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الأهلي التجاري" تعتمد توزيع 3.3 مليار ريال عن النصف الثاني من 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية للبنك الأهلي التجاري، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن النصف الثاني من عام 2018، بقيمة 3.288 مليار ريال.

وأفاد البنك، في بيان لموقع السوق، اليوم الأحد، بأن عدد الأسهم المستحقة للأرباح تبلغ 2.989 مليار سهم، وذلك بعد خصم أسهم الخزينة، بحصة تبلغ 1.10 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 11% من القيمة الاسمية للسهم.

وأشار البيان، إلى أن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد الموافق 14 أبربل الجاري، على أن يتم صرف الأرباح في 24 أبريل الجاري.

ووافقت الجمعية على ما تم توزيعه من أرباح نقدية على مساهمي البنك عن النصف الأول من عام 2018، بقيمة 2.989 مليار ريال، بحصة تبلغ ريالاً واحداً للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 10% من القيمة الاسمية للسهم.

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هذا وفوضت العمومية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع البنك المالي و تدفقاته النقدية وخطته التوسعية والاستثمارية.

وجدير بالذكر أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 10.7 مليار ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغت 9.8 مليار ريال في العام 2017. بنسبة ارتفاع بلغت 8.8%.

وأرجع البنك ارتفاع الأرباح في العام 2018 إلى الزيادة في إجمالي دخل العمليات والانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات الذي قابله جزئيا ارتفاع في المصاريف الأخرى غير التشغيلية.

هذا وحقق البنك صافي دخل عمولات خاصة بلغ 14.4 مليار ريال مقابل صافي دخل عمولات خاصة بلغ 13.8 مليار ريال خلال العام 2017.