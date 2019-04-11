شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "أرامكس" تُقر توزيع 16.5% من رأس المال عن 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة أرامكس، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، بواقع 16.5% من رأس المال المدفوع.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق دبي المالي، اليوم الخميس، بأن الجمعية صدقت على البيانات المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وكانت الشركة قد قامت بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 16.3% من رأس المال المدفوع، عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2017.

Advertisements

هذا ووافقت الجمعية العمومية على منح اعضاء مجلس الإدارة مكافآة بقيمة 3.640 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وأعلنت الشركة في وقت سابق عن تحقيق صافي أرباح بلغ 492.6 مليون درهم إماراتي خلال العام 2018، مقارنة مع 435.4 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام 2017.

وعند استثناء الخسارة غير المكررة التي نتجت عن تخارج أرامكس عن حصتها في المشروع المشترك "أرامكس جلوبال سولوشينز"، تكون الأرباح الصافية للشركة قد ارتفعت بنسبة 24% إلى 538.3 مليون درهم إماراتي مقارنة مع العام 2017.