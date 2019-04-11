شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات السعودي: تطوير البريد يستهدف ناتج بـ 10 مليارات ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي المهندس عبد الله بن عامر السواحه، أن ينتج عن إعادة تنظيم قطاع الخدمات البريدية في المملكة، رفع ناتج ذلك القطاع إلى 10 مليارات ريال، وتوفير 100 ألف وظيفة جديدة.

وبين أن قرار مجلس الوزراء القاضي بفصل التشريع عن التشغيل بمؤسسة البريد السعودي، وإسناد المهمة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سَيُتيحُ للقطاع الاستفادة من إدارة قطاع الاتصالات و تقنية المعلومات التي كانت سببًا في تبوئه موقعًا رياديًا.

وأوضح أن هذه الخطوة ستتيح خيارات إضافية ومتميّزة أمام المواطنين لاختيار أفضل الشركات من حيث الأسعار، والتقنية المستخدمة، وجودة الخدمة، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الرقمي في المملكة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف السواحه، أن عملية إعادة تنظيم القطاع ستدعم الخطط والمبادرات الساعية لجعل المملكة مركزًا إستراتيجيًا عالميًا، وتدعم نمو حجم سوق الاستثمار في سوق البريد.