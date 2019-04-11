شكرا لقرائتكم خبر عن "ديوا" الإماراتية تبني أول محطة طاقة افتراضية بالمنطقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" المدرجة بسوق ناسداك دبي أول محطة طاقة افتراضية في المنطقة وذلك بالشراكة مع شركة إنبالا الكندية.

وبحسب بيان الشركة الذي أطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن المحطة هي عبارة عن شبكة ذكية تضم وحدات موزعة صغيرة ومتوسطة الحجم لإنتاج الطاقة تشمل أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وأنظمة التخزين بالبطاريات، والأحمال المرنة.

وتستهدف الشركة من تلك المحطة زيادة حجم مصادر الطاقة الموزعة ضمن شبكة الكهرباء وتحقيق الاستفادة القصوى منها من خلال توفير خدمات الشبكة بما في ذلك تقليل الأحمال وقت ذروة الاستهلاك، والتحكم في التردد للحفاظ على استقرار وثبات التيار، وموازنة الطاقة، وغيرها.

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وستعمل المحطة التجريبية، بمثابة منصة لتجميع عدد من مصادر الطاقة الموزعة التي تم تحديدها وإدارة المصادر المختلفة كما لو كانت محطة طاقة تقليدية واحدة متصلة بالشبكة.

وتعتمد هذه التقنية المتطورة على الذكاء الاصطناعي بما يسمح بالتكامل بين مصادر الطاقة المختلفة.

وعلى صعيد التوسع، قالت أكوا باور السعودية وهيئة كهرباء ومياه دبي في مارس الماضي إنهما استكملتا تمويل مشروع طاقة شمسية بقدرة 950 ميجاوات بدبي.

والمشروع هو المسمى نور للطاقة-1، المملوك بشكل مشترك لأكوا باور وصندوق طريق الحرير الصيني وهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، هو المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية بدبي، وهو مشروع يهدف للوصول إلى طاقة قدرها خمسة آلاف ميجاوات بحلول 2030.