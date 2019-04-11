شكرا لقرائتكم خبر عن " الإمارات للألمنيوم" تبدأ تشغيل مصفاة الطويلة للألومينا بكلفة 12 مليار درهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن بدء تشغيل مصفاة الطويلة للألومينا، أحد مشاريع التنمية الاستراتيجية التي تعزز من قدرات قطاع صناعة الألمنيوم الإماراتية بمجال التكرير.

وبحسب بيان أطلعت عليه "أخبار اليوم" فقد توقعت الشركة أن تقوم مصفاة الطويلة للألومينا بتحويل حوالي خمسة ملايين طن من البوكسيت إلى الألومينا سنوياً عند عملها بكامل طاقتها.

وسيتم استيراد البوكسيت للمشروع من شركة "كومباني دي بوكسيت دو غيني" للتعدين في جمهورية غينيا في غرب إفريقيا.

وأنشئت مصفاة الطويلة للألومينا بتكلفة تبلغ حوالي 3.3 مليار دولار "12.1 مليار درهم"، وتقع في مدينة خليفة الصناعية بأبوظبي (كيزاد)، وتعتبر أول مصفاة للألومينا بالإمارات، ويدشن دخول صناعة الألومينا كنشاط صناعي جديد في الدولة.

يُشار إلى أن الألومينا هي المادة الأولية لمصاهر الألمنيوم ويتم استخراجها من خام البوكسيت.وعند عملها بكامل طاقتها، يُتوقع أن تنتج مصفاة الطويلة للألومينا حوالي مليوني طن من الألومينا سنوياً.

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وبذلك ستحل محل بعض الواردات وتؤمّن إمدادات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من هذه المادة الخام، علماً بأن الإمارات تستورد حالياً كل كميات الألومينا التي تحتاج إليها من الخارج.

وكانت الإمارات العالمية للألمنيوم تسلمت نهاية يونيو الماضي أول شحنة من خام البوكسيت تمهيداً لبدء تشغيل مصفاتها لتكرير الألومينا التي يجري بناؤها حالياً بمنطقة الطويلة ضمن مدينة خليفة الصناعية بأبوظبي.

والإمارات العالمية للألمنيوم شركة مملوكة بشكل مشترك، لمبادلة المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية التابعة لحكومة دبي، وتأسست في 2013 عند اندماج دوبال وإيمال.

وتعتبر الشركة، أكبر منتج للألمنيوم الأولي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بحصة تصل لـ 50% من مجموع الإنتاج في المنطقة.

وهي واحدة من أكبر خمسة منتجين للألمنيوم الأولي في العالم، وتنتج حوالي 2.4 مليون طن من منتجات الألمنيوم سنوياً.