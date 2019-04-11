شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "ريم للاستثمار" تقر توزيع 14% نقدا عن 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أقرت الجمعية العمومية لشركة ريم للاستثمار المُدرجة بسوق أبوظبي الثانوي، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 14% من رأس المال المدفوع.

وبحسب بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد وافقت الجمعية أيضاً على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وهم: الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيساً لمجلس إدارة الشركة.

كما وافقت العمومية على عضوية كل من:عبد الحميد محمد سعيد، وحمد راشد النعيمي، ومحمد أحمد القاسمي، وطارق أحمد الخوري.

وكشفت نتائج أعمال الشركة في وقت سابق عن تحقيقها تراجعاً في الأرباح بنسبة 57.6% خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018 بالغا 416.8 مليون درهم مقابل صافي ربح بلغ 982 مليون درهم خلال العام 2017.