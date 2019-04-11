شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "العالمية القابضة" تقر الاستحواذ على "بال للتبريد" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت الجمعية العمومية للشركة العالمية القابضة المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال اجتماعها، أمس، على صفقة الاستحواذ على شركة "بال للتبريد"، بقيمة إجمالية 1.8 مليار درهم.

وسيكون الاستحواذ عن طريق إصدار 1.3 مليار سهم عادي لصالح مساهمي شركة "بال"، ودخول هذه الأخيرة كشريك استراتيجي في الشركة، وفقاً لإجراء تبادل استراتيجي للأسهم، بحسب صحيفة الخليج.

وكشفت الشركة العالمية القابضة في فبراير الماضي عن دخولها سوق المرافق الخدمية من خلال توقيعها اتفاقية إطارية للاستحواذ على شركة بال للتبريد القابضة "بال"، مع مراعاة موافقة المساهمين والسلطات المختصة بذات الأمر.

وأما على صعيد توسعاتها، فتعتزم شركة العالمية القابضة تطوير منشأة حديثة لإعداد وتوزيع منتجاتها في مجمع دبي الصناعي باستثمارات تبلغ 125 مليون درهم وذلك خلال النصف الثاني من العام الجاري.