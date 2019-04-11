شكرا لقرائتكم خبر عن الدار العقارية تطلق مشروع جديد بجزيرة ياس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة الدار العقارية المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية عن إطلاق مشروع "لِيا"والذي يطل على الواجهة البحرية للساحل الشمالي لجزيرة ياس.

وأوضحت الشركة في البيان الذي أطلعت عليه "أخبار اليوم" أن المشروع يوفر قطع أراض بمساحات تتراوح بين 405 أمتار مربعة وحتى 1.8 ألف متر مربع، و238 قطعة أرض سكنية بالقرب من مشروع ياس ايكرز بإمارة أبوظبي وستكون متاحة لجميع الجنسيات.

وستنطلق المبيعات ما بين 16 إلى 18 الجاري خلال معرض سيتي سكيب أبوظبي. ويتوقع تسليم أراضي المشروع للمستثمرين أواخر عام 2021.

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ويأتي إطلاق مشروع "لِيا" تبعاً للنجاح الكبير الذي حققه مشروع الريمان والذي تم إطلاقه في شهر يناير من هذا العام وتم بيع جميع الأراضي وبلغت القيمة الإجمالية للمبيعات 1.6 مليار درهم.

وكشفت شركة الدار العقارية في وقت سابق أنها تعتزم إطلاق مشاريع جديدة خلال النصف الأول من عام 2019 .

وسجلت شركة الدار العقارية أرباحاً صافية بلغت 1.9 مليار درهم في عام 2018، والذي شمل تعديل قيمة محفظة إدارة الأصول بواقع 0.7 مليار درهم، وذلك مقابل صافي أرباح بلغ نحو ملياري درهم خلال عام 2017.

وبلغ صافي أرباح الشركة خلال الربع الأخير من 2018 نحو 321 مليون درهم، مقابل 144 مليوناً بالربع ذاته من عام 2017، بنمو 123%.