شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد سعر الإصدار لسندات "أرامكو" بـ 12 مليار دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حددت شركة أرامكو السعودية سعر الطرح الأولي لسنداتها بقيمة 12 مليار دولار أمريكي متضمنا خمس دفعات ذات أولوية وغير مضمونة.

تتضمن الدفعات مليار دولار من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 2.750 % مستحقة في عام 2022، وملياري دولار من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 2.875 % مستحقة في عام 2024ـ بحسب صحيفة الاقتصادية.

تتضمن الدفعات أيضا ثلاثة مليارات دولار من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 3.500 % مستحقة في عام 2029.

ذلك إضافة إلى ثلاثة مليارات دولار من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 4.250 % مستحقة في عام 2039، وأخيرا ثلاثة مليارات دولار من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 4.375 % مستحقة في عام 2049 "يشار إليها مجتمعة بالسندات".

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ومن المتوقع أن يكتمل الطرح، الذي يخضع لشروط اكتمال معتادة، بتاريخ 16 أبريل 2019، وستكون السندات مقبولة للتداول في السوق المالية المنتظمة في لندن، ومدرجة في القائمة الرسمية لدى هيئة الإدراج في المملكة المتحدة.

وكشف عصام الطواري، المدير الشريك في شركة نيوبري للاستشارات، منذ أيام أن الاكتتاب على سندات عملاق النفط شركة أرامكو السعودية وصل إلى 100 مليار دولار وهذا رقم قياسي.

وقال خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، في وقت سابق إن الطلب على أول سندات دولية من شركة أرامكو السعودية سيتجاوز 30 مليار دولار.

وعقدت أرامكو السعودية المملوكة للدولة لقاءات مع المستثمرين الأسبوع الماضي في جولة ترويجية عالمية للسندات قبل الإصدار.

وكشفت مصادر في وقت سابق عن وجود طلب قوي على السندات التي ستصدرها شركة أرامكو السعودية بقيمة نحو 10 مليارات دولار.