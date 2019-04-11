شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم السعودي للاستثمار لشرائه أسهمه بفترة الحظر وثمار لعدم إعلانها عن نتائجها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار مجلسها القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال، على البنك السعودي للاستثمار.

وحسب بيان للهيئة على موقع سوق الأسهم السعودي تم فرض الغرامة لشراء البنك 56.24 مليون سهم من أسهمه بتاريخ 27 سبتمبر 2018 خلال فترة الحظر النظامية الخاصة بفترة التسعة أشهر الأولى من 2018 والتي بدأت بتاريخ 16/09/2018م وانتهت بإعلان "البنك" لنتائجه المالية الأولية في تاريخ 23/10/2018م.

وكشفت نتائج البنك عن ارتفاع أرباحه بنسبة 3.4% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق، حقق البنك صافي أرباح بلغ 1.5 مليار ريال مقابل صافي أرباح بلغت 1.4 مليار ريال في العام 2017.

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وحقق البنك صافي دخل من العمولات الخاصة 2.3 مليارات ريال مقابل صافي دخل عمولات خاصة بلغ 2.3 مليار ريال خلال العام 2017.

كما قامت الهيئة بفرض غرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال، على الشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار".

وحسب بيان منفصل على موقع السوق جاءت غرامة ثمار لعدم إفصاحها عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/09/2018م خلال الفترة النظامية المحددة بـ(30) يوماً من نهاية الفترة المالية، إذ لم تعلن "الشركة" عن ذلك إلا بتاريخ 24/12/2018م.

حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.023 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 6.747 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.