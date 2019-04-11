شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية بنك الاستثمار توافق على دخول حكومة الشارقة كشريك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت الجمعية العمومية لبنك الاستثمار المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية على دخول حكومة الشارقة كشريك استراتيجي بحصة أغلبية في البنك.

وبحسب بيان لسوق أبوظبي المالي، وافقت الجمعية على إصدار 1.6 مليار سهم لصالح حكومة الشارقة، بقيمة اسمية تبلغ درهما واحدا مع خصم 30% ليتم سداد 70 فلسا للسهم فقط.

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وبعد إتمام ذلك سيقوم البنك برفع رأسماله ليصل إلى 6.3 مليار درهم عن طريق إصدار أسهم بقيمة إسمية درهم واحد مع خصم 30% لصالح جميع المساهمين بمن فيهم حكومة الشارقة كشريك استراتيجي.

وكانت حكومة الشارقة، قد تدخلت أواخر العام الماضي وقدّمت وعداً بدعم البنك بـ1.9 مليار درهم بعد تعرضه لمستويات عالية من القروض المتعثرة.

وكانت حكومة الشارقة تدرس اندماج بنك الاستثمار مع بنك الشارقة و البنك العربي المتحد بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لرويترز في سبتمبر الماضي.