شكرا لقرائتكم خبر عن "جدوى ريت الحرمين" يقرر توزيع أرباح بقيمة 28.4 مليون ريال عن الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة جدوى للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق جدوى ريت السعودية عن الربع الأول من عام 2019 بقيمة 28.440 مليون ريال سعودي.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بأن التوزيعات النقدية ستكون على أساس 158 مليون وحدة قائمة، بقيمة ربح الموزع يبلغ 0.18 ريال لكل وحدة، وبنسبة إلى السعر الأولي للوحدة يبلغ 1.80%.

هذا وتبلغ نسبة التوزيع 1.63% من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 31 مارس 2019.

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وبحسب البيان، ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس الموافق 18 أبريل الجاري، على أن يتم دفع التوزيعات خلال 20 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق حقق صافي ربح بلغ 67.5 مليون ريال سعودي خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018، بإجمالي إيرادات بلغت 117.6 مليون ريال.

وبلغت قيمة الأرباح المحققة من العمليات التشغيلية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 103.3 مليون ريال سعودي.