23 ألف مخالفة توطين وتأنيث في الربع الأول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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نفذت الفرق الرقابية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 149 ألف زيارة تفتيشية ميدانية خلال الربع الأول من العام الحالي 2019، في مختلف مناطق المملكة عبر نظام التفتيش المؤسسي «تمام»، نتج عنها ضبط نحو 23 ألف مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية، أغلبها مخالفات توطين وتأنيث.
ووفق بيان للوزارة أمس تمت الزيارات الميدانية التفتيشية من خلال 700 مفتش موزعين في مختلف المناطق، مشيرا إلى أن أبرز المخالفات التي تم ضبطها تركزت في توظيف وافدين في مهن مقصورة على السعوديين، وكذلك مخالفات لدليل تنظيم بيئة عمل المرأة.
وأوضح البيان أن الوزارة تلقت نحو 4300 اعتراض على المخالفات المضبوطة في سوق العمل من قبل أصحاب العمل، وتم حاليا قبول نحو 420 اعتراضا.
وأطلقت الوزارة مطلع العام الحالي نظام التفتيش المؤسسي «تمام»، والذي يهدف لتطوير وأتمتة جميع أعمال التفتيش وتحسين جودتها مع تقليص الوقت المستغرق لإكمال عملية التفتيش، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع أصحاب العمل والمنشآت، ورفع المستوى العام حول تطبيق نظام العمل ولوائحه لإيجاد بيئة عمل خالية من المخالفات.
جولات العمل:
149 ألف زيارة ميدانية
700 مفتش مشارك
23 ألف مخالفة لنظام العمل
4300 اعتراض على المخالفات
420 اعتراضا مقبولا
المدة: يناير ـ مارس 2019
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