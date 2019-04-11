«المهندسين» تتفاهم مع أرامكو لتأهيل الفنيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _الدمام

وقعت الهيئة السعودية للمهندسين أمس، مذكرة تفاهم مع شركة «أرامكو السعودية»، تهدف إلى تأهيل الفنيين وتطوير مهاراتهم، وتسجيلهم واعتمادهم، وذلك في مقر شركة أرامكو السعودية في الظهران.

ووقع المذكرة كل من أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان الشمري، ومدير عام التدريب والتطوير في أرامكو السعودية المهندس فيصل الحجي، بحضور نائب الرئيس للخدمات الصناعية بأرامكو السعودية المهندس عبدالحكيم القوحي، وعدد من مديري وممثلي المعاهد المشاركة في برنامج أرامكو CWQAP.

وتأتي مذكرة التفاهم ضمن توجه الهيئة السعودية للمهندسين من الاستفادة من برنامج أرامكو السعودية وضمان تأهيل الفنيين العاملين في مرافقها، تحت إشراف جهات تدريب متخصصة ومعتمدة، كما تضمنت المذكرة تنفيذ برنامج تجريبي ووضع إجراءات رسمية لتأهيل اعتماد مهارات فنية، لاستفادة الجهات الحكومية المعنية منه.