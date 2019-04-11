التجارة: ندعم تعاقب الأجيال في الشركات العائلية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب _ الدمام

أكد وكيل وزارة التجارة والاستثمار للتجارة الداخلية، عبدالسلام المانع استمرار تقديم الدعم والمساندة للأجيال القادمة في المنشآت العائلية للبناء على ما أسسه الجيل الأول.

وأوضح في ملتقى الحوكمة في الشركات العائلية بغرفة الشرقية أمس أن الوزارة باركت إنشاء مركز المنشآت العائلية، واعتبرته خطوة تدعم مسارات الوزارة في تعزيز مسيرة قطاع المنشآت العائلية من خلال مختلف الأنشطة التي سيضطلع بها المركز في المستقبل القريب.

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وأشار المانع إلى أن الوزارة أصدرت في العام الماضي، الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية، وهو وثيقة تساعد في تنظيم عمل أعضاء العائلة بالجهاز التنفيذي لشركاتهم وتضع تصورا واضحا لسياسة توزيع الأرباح وترسم آليات محددة لتصرف المساهم في الأسهم وتخارج المساهمين، وذلك لأجل تعزيز قيم العائلة التجارية وتحقيق أهداف الشركات وتنمية أعمالها وفق إطار مؤسسي يدعم توسعها ويزيد من فرص نجاحها.

مرحلة تأسيس

وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمنشآت العائلية، طلال العجلان، إن المركز يمر الآن بمرحلة التأسيس، وذلك بعد أن دشنه وزير التجارة والاستثمار في مقر غرفة جدة في نوفمبر2018، حيث يهدف إلى إبراز وتطوير دور المنشآت العائلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز القدرة التنافسية لها ورفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي تحقيقا لرؤية المملكة 2030، كما يهدف إلى دعم المنشآت العائلية في المملكة ومساعدتها على تطبيق أفضل معايير الحوكمة لتحقيق الاستدامة ودعمها بمواجهة التحديات التي تتعرض لها.