شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية الصادرات: 5.1 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وروسيا 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت هيئة تنمية الصادرات المشاركة المصرية في فعاليات معرض ارابيا إكسبو الدولى الرابع بالعاصمة الروسية موسكو، والذى اختتم فعالياته أمس، حيث شارك ضمن الجناح الوطنى المصرى وفد رفيع المستوى من ممثلي وزارة التجارة والصناعة وأعضاء الغرف التجارية المصرية ورؤساء المجالس التصديرية، حيث تم عرض فرص التصدير والترويج للمنتجات المصرية وتعريف السوق الروسى بما تمتلكه مصر من مميزات تنافسية من منتجات ومشروعات استثمارية عملاقة يمكن للجانب الروسى المشاركة بها.

وأوضح السفير خالد يوسف رئيس هيئة تنمية الصادرات، أن المعرض نظمه مجلس الأعمال العربى الروسى على هامش فعاليات انعقاد الدورة الثانية عشر للمجلس والذي عقد هذا العام تحت شعار "روسيا والعالم العربى: معاً لبناء مستقبل مشرق"، مشيراً إلى أن فعاليات المعرض ومجلس الأعمال الروسى العربى تسهم في مد جسور التعاون بين مجتمعات الأعمال العربية والروسية والمنظمات والشركات المتوسطة والصغيرة، فضلاً عن التوصل إلى اتفاقيات تجارية جديدة تصب في صالح كافة الأطراف.

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ولفت رئيس هيئة تنمية الصادرات، إلى أن المعرض يعد من أهم الفعاليات المقامة بالسوق الروسى والتي يمكن لمصر الاستفادة منها في تعزيز نمو الصادرات المصرية بهذا السوق الضخم خاصةً أن روسيا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي نحو 5 مليار و112 مليون دولار.

وأضاف "يوسف"، أن معرض أرابيا إكسبو الدولي الرابع يعد المعرض العربي الوحيد في روسيا ويمثل حدثاً هاماً لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا والعالم العربي، لافتاً إلى أن المعرض حظى بمشاركة نحو 20 دول عربية و85 كياناً روسياً اتحادياً بالإضافة الى دول أعضاء رابطة الدول المستقلة.

وأوضح أحمد أمين رئيس قطاع المعارض بهيئة تنمية الصادرات ومدير الجناح المصرى بالمعرض أن الجانب الروسي المشارك في المعرض ضم كبار ممثلي الحكومة الروسية بالإضافة إلى الوزراء ورؤساء كبريات الشركات الحكومية والشركات الخاصة وصناديق الاستثمار.