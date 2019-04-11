شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس نهاية جلسات الأسبوع، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضا. وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 15110 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 2371 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 19040 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 668 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1706 نقاط.

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