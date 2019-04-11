شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط الاتصالات والتأمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.42% خاسرا عدد 11.77 نقطة ليصل إلى مستوى 2796.19 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 81 مليون سهم محققة ما قيمته 99.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 1128 صفقة لـ30 سهما، وارتفعت 9 أسهم، فيما انخفض 13 سهما، واستقرت 8 أسهم.

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وتراجعت 3 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.86%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.68%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.36%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.27%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.39%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.37%

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مجموعة جى اف اتش بنسبة 2.89%، ثم شركة أملاك للتمويل بنسبة 2.04%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة دبى الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 9.78%، ثم شركة دار التكافل بنسبة 7.48%