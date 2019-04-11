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تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط الاتصالات والتأمين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.42% خاسرا عدد 11.77 نقطة ليصل إلى مستوى 2796.19 نقطة.

 

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 81 مليون سهم محققة ما قيمته 99.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 1128 صفقة لـ30 سهما، وارتفعت 9 أسهم، فيما انخفض 13 سهما، واستقرت 8 أسهم.

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وتراجعت 3 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.86%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.68%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.36%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.27%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.39%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.37%

 

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مجموعة جى اف اتش بنسبة 2.89%، ثم شركة أملاك للتمويل بنسبة 2.04%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة دبى الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 9.78%، ثم شركة دار التكافل بنسبة 7.48%

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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