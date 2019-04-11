البنك الدولي يخصص 200 مليون دولار لدعم ريادة الأعمال في مصر

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في جلسة حول "آفاق الاقتصاد الجديد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا" وذلك ضمن فاعليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن. جاء ذلك بحضور الدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك للشرق الأوسط وشمال افريقيا، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمهندس مثنى غرايبة، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الأردن، ومراون عباسي، محافظ البنك المركزي في تونس.

وأشاد نائب رئيس البنك الدولي، في بداية الجلسة،...

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