شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف السلام - البحرين (SALAM_BAH) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 11-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الأربعاء، حيث اغلق عند مستوى 0.825 درهم، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 0.84 درهم، ونتوقع ان يدفع هذا المستوى السهم لاسفل لمستوى الدعم 0.77 درهم، والذي يقابل الهدف السعري الناتج من نموذج القمة الثنائي، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.85 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.81 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.84 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط