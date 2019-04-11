شكرا لقرائتكم خبر عن شركة داماك العقارية دبي (DAMAC) يتداول في اتجاه هابط -تحليل صباحي- 11-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول في اتجاه هابط على المدى القصير، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 1.33 درهم، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، في ظل استمرار ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 1.35 درهم، حيث يقابل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي نتوقع ان يساهم في دفع السهم لاسفل لمستوى الدعم 1.10 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.40 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.31 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.35 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط