شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ديار للتطوير (DEYAAR) يواجه خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 11-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يتداول في اتجاه عرضي على المدى القصير ما بين مستوى 0.335 درهم ومستوى 0.36 درهم، فقد دفع المستوى الأخير السهم لاسفل ليغلق امس الأربعاء عند مستوى 0.355 درهم، كما يلامس السهم حاليا خط اتجاهه الهابط متوسط الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 0.335 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.36 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.35 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.36 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط