شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار العقارية (EMAAR) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 11-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 5.13 درهم، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 5 درهم، وفي ظل ارتفاع في كمية التداول مقارنة بمتوسطها الأسبوعي، مما يجعل الأنظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة 5.30 درهم مرة أخرى، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اعلى مستوى 4.95 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5.05 وبين مستوى المقاومة هو 5.23 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد