شكرا لقرائتكم خبر عن شعاع كابيتال (SHUAA) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 11-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الأربعاء عند مستوى 0.884 درهم، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 0.90 درهم، وهو الهدف السعري الذي توقعنا الوصول اليه في تقريرنا الأخير، مما دفع السهم ليغلق عند مستوى 0.871 درهم، في ظل استمرار تدني كميات التداول، لذلك نتوقع ان يعيد السهم اختبار مستوى الدعم 0.83 درهم كمستوى اول ثم 0.72 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.90 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.86 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.88 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط