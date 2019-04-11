شكرا لقرائتكم خبر عن الاثمار (ITHMR) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 11-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى الدعم 0.25 درهم، فقد عمق السهم من خسائره لينهي تداولات امس الأربعاء منخفضا عند مستوى 0.242 درهم، مسجلا ادنى مستوى منذ نهاية الشهر الماضي، كما اخترق السهم متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 0.22 ثم 0.2 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.26 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.24 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.25 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط