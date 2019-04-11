شكرا لقرائتكم خبر عن بيت التمويل الخليجي (GFH) يعوض خسائر الثلاثاء -تحليل صباحي- 11-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوض السهم خسائره التي حققها خلال جلسة الثلاثاء الماضي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 1.03 درهم، ليواصل بذلك ارتفاعاته التي بداها مع بداية الشهر الحالي، كما يتداول السهم حاليا اعلى متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الارتفاع لمستوى المقاومة 1.08 درهم، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.98 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.01 وبين مستوى المقاومة هو 1.05 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد