شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة إعمار مولز (EMAARMALLS) مازال الأداء سلبي -تحليل صباحي- 11-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال الأداء سلبي للسهم في الاجل القصير، حيث ان اغلق امس الأربعاء منخفضا عند مستوى 1.74 درهم، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم منذ بداية الشهر الحالي، وفي ظل اقتراب كمية التداول من اعلى مستوى لها خلال شهر، مما يعد إشارة سلبية، وبالنظر الى المؤشرات الفنية نلاحظ ظهور أداء سلبي لمؤشر استوكاستيك، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض لمستوى الدعم 1.66 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.85 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.72 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.75 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط