شكرا لقرائتكم خبر عن الواحة كابيتال (OILC) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 11-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 1.15 درهم، ملامسا لمستوى الدعم الحالي عند 1.10 درهم، وفي ظل ارتفاع كبير في كمية التداول، مما يعد إشارة إيجابية، كما تعكس المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية إشارة شراء، مما نتوقع معه ان يرتفع السهم لمستوى المقاومة 1.28 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1.10 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.12 وبين مستوى المقاومة هو 1.20 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد